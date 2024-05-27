Поисковики обнаружили в Ленобласти обломки штурмовика времён войны

Поисковики в Ленинградской области извлекли из болота Малуксинский Мох в Кировском районе фрагменты легендарного советского штурмовика Ил-2.

Специалисты работали по пояс в воде, а болотный грунт перебирали на ощупь, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее место ожесточённых боёв изучали по карте.

«Мы искали без вести пропавших солдат и наткнулись на это место», — рассказал волонтёр Ярослав Химане, один из тех, кто обнаружил находку.

Выяснилось, что это самолёт 448-го авиационного штурмового полка. Историю экипажа пытаются восстановить, чтобы затем найти родственников погибших. А останки героев-красноармейцев Виктора Евреинова и Анатолия Пацева планируют захоронить на местном воинском мемориале.

Ранее сообщалось, что в Ржевском округе Тверской области поисковики сводной группы отрядов «Память 29-й Армии» (Ржев), «Авангард» (Селижарово) и «Звезда» (Тверь) подняли обломки бомбардировщика Пе-2, сбитого в 1942 году.