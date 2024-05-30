Адвокат Зорин рассказал о видах мошеннических схем

Адвокат кандидат юридических наук Александр Зорин рассказал о наиболее распространённых видах мошеннических схем.

«Наиболее уязвимое звено в любой схеме — человек, а самый действенный метод — социальная инженерия, когда человека вводят в заблуждение различными методами: например, представляясь сотрудником банка или правоохранительных органов, убеждают перевести средства на «безопасный счёт», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, популярны и фишинговые атаки, и атаки с использованием вредоносного программного обеспечения, и DDoS-атаки.

Как отметил Зорин, мошенники могут создать поддельный сайт или подделать QR-код на оплату.

Эксперт напомнил о важности проверки реквизитов, адресов сайтов для покупок. Также не стоит называть коды подтверждения для оплаты.

Ранее эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский в беседе с НСН высказался о ситуациях с мошенничеством в интернете.