ХАМАС заявило о вербовке нескольких тысяч человек в Газе с октября 2023 года

Палестинскому движению ХАМАС удалось привлечь в свои ряды тысячи жителей сектора Газа с момента начала нового конфликта с Израилем.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя боевого крыла движения, группировки «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама», Абу Убайды.

«За время войны мы смогли завербовать тысячи новых бойцов… ещё несколько тысяч человек готовы присоединиться к нам, как только в этом возникнет необходимость», — сказал он.

Ранее представители ХАМАС подтвердили гибель замминистра труда сектора Газа Ихаба аль-Гусейна во время обстрела со стороны израильских войск.