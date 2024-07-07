RT в Telegram
Подпишись

ХАМАС заявило о вербовке нескольких тысяч человек в Газе с октября 2023 года

Короткая ссылка
Палестинскому движению ХАМАС удалось привлечь в свои ряды тысячи жителей сектора Газа с момента начала нового конфликта с Израилем.
ХАМАС заявило о вербовке нескольких тысяч человек в Газе с октября 2023 года
  • AP

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя боевого крыла движения, группировки «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама», Абу Убайды.

«За время войны мы смогли завербовать тысячи новых бойцов… ещё несколько тысяч человек готовы присоединиться к нам, как только в этом возникнет необходимость», — сказал он.

Ранее представители ХАМАС подтвердили гибель замминистра труда сектора Газа Ихаба аль-Гусейна во время обстрела со стороны израильских войск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить