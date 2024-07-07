ХАМАС заявило о вербовке нескольких тысяч человек в Газе с октября 2023 года
- AP
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя боевого крыла движения, группировки «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама», Абу Убайды.
«За время войны мы смогли завербовать тысячи новых бойцов… ещё несколько тысяч человек готовы присоединиться к нам, как только в этом возникнет необходимость», — сказал он.
Ранее представители ХАМАС подтвердили гибель замминистра труда сектора Газа Ихаба аль-Гусейна во время обстрела со стороны израильских войск.