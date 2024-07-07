Синоптик: на юге Европейской России температура выше многолетних значений на 4—6 °С

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде на юге России.

Специалист отметил, что на юге климатически всегда теплее, чем в высоких и умеренных широтах.

«Но сейчас циркуляция складывается таким образом, что на юге европейской территории России, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов температура теплее многолетних значений на 4—6 °С. И в связи с этим в ближайшие дни очень жаркая погода в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. В Ростовской области +40...+42 °С, в Волгоградской и Астраханской области до +41 °С, в Ставропольском крае около +40 °С, в Краснодарском крае +37...+40 °С и в Крыму +37...+38 °С», — рассказал Вильфанд.

По его словам, такие температуры не наблюдаются сейчас ни в Турции, ни в Египте.

«И очень жаркая погода на юго-востоке Сибирского федерального округа. Там тоже температура на 4—6 °С выше нормы, до +38...+40 °С. В Забайкальском крае и на самом юге Якутии тоже температура выше +30 °С. Именно поэтому там сохраняется чрезвычайная пожароопасность», — заключил синоптик.

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