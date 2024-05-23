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Врач Хакимова рассказала об анализах для оценки вероятности развития остеопороза

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Ревматолог, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова рассказала, какие анализы можно сделать для оценки вероятности развития остеопороза.
Врач Хакимова рассказала об анализах для оценки вероятности развития остеопороза
  • Gettyimages.ru

«Диагностическое исследование включает в себя проведение двухэнергетической рентгеновской денситометрии. Это «золотой» стандарт в диагностике остеопороза», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, также можно сдать кровь на выявление генетической предрасположенности к остеопорозу, провести биохимические и гормональные исследования.

Как отметила Хакимова, с помощью лабораторных тестов можно определить и то, как быстро рассасывается костная ткань.

«Обследование на выявление хрупкости костей рекомендуется проходить ежегодно всем женщинам старше 65 лет и тем, кто имеют факторы риска», — добавила она.

Ранее врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Денис Соколов заявил, что ходьба до 10 тыс. шагов в день является действенной профилактикой артериальной гипертонии.

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