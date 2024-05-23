Врач Хакимова рассказала об анализах для оценки вероятности развития остеопороза
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«Диагностическое исследование включает в себя проведение двухэнергетической рентгеновской денситометрии. Это «золотой» стандарт в диагностике остеопороза», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, также можно сдать кровь на выявление генетической предрасположенности к остеопорозу, провести биохимические и гормональные исследования.
Как отметила Хакимова, с помощью лабораторных тестов можно определить и то, как быстро рассасывается костная ткань.
«Обследование на выявление хрупкости костей рекомендуется проходить ежегодно всем женщинам старше 65 лет и тем, кто имеют факторы риска», — добавила она.
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