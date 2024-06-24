НАК: пять боевиков нейтрализованы в Дагестане в ходе КТО
Пять боевиков удалось нейтрализовать в Дагестане в ходе контртеррористической операции. Об этом заявили представители Национального антитеррористического комитета (НАК).
- РИА Новости
- © Кадр видео
«В ходе контртеррористической операции нейтрализовано пять боевиков», — приводит текст сообщения НАК РИА Новости.
Ранее НАК сообщил, что активная фаза КТО в Дербенте завершилась, ликвидированы двое боевиков.
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