НАК: пять боевиков нейтрализованы в Дагестане в ходе КТО

Пять боевиков удалось нейтрализовать в Дагестане в ходе контртеррористической операции. Об этом заявили представители Национального антитеррористического комитета (НАК).

РИА Новости

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«В ходе контртеррористической операции нейтрализовано пять боевиков», — приводит текст сообщения НАК РИА Новости. Ранее НАК сообщил, что активная фаза КТО в Дербенте завершилась, ликвидированы двое боевиков.