«Не вызывает никаких сомнений»: МИД заявил о причастности США к атаке ВСУ на Севастополь
МИД — об атаке ВСУ на Севастополь: ответ обязательно последует
- globallookpress.com
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25 июня 2024
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В Севастополе организовали стихийный мемориал в память о погибших детях в одном из городских парков, сообщает РИА Новости.
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24 июня 2024
На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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Заместитель госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс прокомментировал удары ВСУ по Крыму.
«США всегда сожалеют о гибели гражданского населения в конфликтах», — заявил он.
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Атака Украины на гражданскую инфраструктуру Севастополя будет обсуждаться на следующем заседании Совета Безопасности ООН, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Это будет обсуждаться на следующем регулярном брифинге по Украине, который обязательно состоится в июле, как мы делаем это каждый месяц», — приводит его слова ТАСС.
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Французские военные в ближайшее время не будут отправлены на Украину, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
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Вашингтон призывает Китай использовать своё влияние на Россию, чтобы побудить её начать мирный диалог с Украиной, заявил помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
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Независимый кандидат на выборах президента США Роберт Кеннеди — младший назвал атаку ВСУ на Севастополь безрассудной эскалацией со стороны киевского режима, прокси Штатов.
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Минобороны России в ближайшее время запустит военно-социальный центр для поддержки действующих участников СВО, заявила замминистра, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва. По её словам, офисы центра появятся в военных округах для удобства военнослужащих.
«Это система одного окна со своей цифровой платформой, цифровой системой, чтобы нам максимально быстро, оперативно отслеживать все те меры социальной поддержки, которые положены государством для этих ребят», — цитирует её ТАСС.
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Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов сообщил в своём Telegram-канале, что боевики ВСУ атаковали подстанцию «Знаменка», расположенную в селе Великая Знаменка, в результате чего произошло возгорание.