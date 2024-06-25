«Не вызывает никаких сомнений»: МИД заявил о причастности США к атаке ВСУ на Севастополь

МИД — об атаке ВСУ на Севастополь: ответ обязательно последует

Причастность США к удару ВСУ по городскому пляжу Севастополя не вызывает никаких сомнений, говорится в заявлении МИД РФ. Российские дипломаты со ссылкой на МО РФ отметили, что в момент удара возле Крыма дежурил американский разведывательный беспилотник Global Hawk. По последним данным, после удара ракетами ATACMS с кассетным вооружением погибли четверо, в том числе двое детей, ещё 153 человека получили ранения. Ранее на Смоленской площади заявили о демарше послу США Линн Трейси.

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