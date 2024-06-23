«Погибли четыре человека, из них два ребёнка»: губернатор Севастополя рассказал о жертвах удара ВСУ по городу

Губернатор: при атаке ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, 151 ранен

Двое взрослых и двое детей погибли в результате обстрела ВСУ Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. 151 человек обратился за медицинской помощью, 82 из них госпитализированы (55 взрослых и 27 детей). По данным Минздрава РФ, состояние 13 пострадавших врачи оценивают как тяжёлое.

РИА Новости

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