«Погибли четыре человека, из них два ребёнка»: губернатор Севастополя рассказал о жертвах удара ВСУ по городу
Губернатор: при атаке ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, 151 ранен
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
-
23 июня 2024
На этом мы завершаем текстовую трансляцию. Следите за новостями на нашем сайте.
-
По информации на 21:00 мск, в результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей, 151 человек обратился за медицинской помощью — 82 из них госпитализированы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
-
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в городе.
-
В Севастополе объявлена воздушная тревога.
-
В Севастополе в Комсомольском парке им. Марии Байды появился стихийный мемориал в память о погибших в результате атаки ВСУ.
-
ВСУ в течение дня неоднократно обстреливали населённые пункты Курской области и атаковали их при помощи БПЛА, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, никто из жителей не пострадал.
«Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 11 украинских дронов», — добавил Смирнов.
-
RT публикует кадры нанесения ударов четырьмя ФАБ-500 по пункту управления ВСУ в Херсонской области.
-
В свою очередь, помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил журналистам, что состояние 13 пострадавших врачи оценивают как тяжёлое.
-
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что жертвами удара ВСУ по городу стали четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратились 144 человека, 82 из них госпитализированы (55 взрослых и 27 детей).
«Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения. Есть случаи, когда в состоянии шока люди шли домой, думая, что у них небольшая ссадина. После того как стали чувствовать себя хуже, обратились в больницу — на КТ обнаружены были осколки», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.
-
Медики оказывают помощь 27 детям, поступившим в больницу в Севастополе, заявила ТАСС главный врач Городской больницы №5 — Центра охраны здоровья матери и ребёнка в Севастополе Наталья Шайнер.
«На данный момент к нам поступили 27 детей, из них шесть в тяжёлом состоянии. Для консультации и оказания дополнительной помощи к нам Михаил Альбертович Мурашко направляет специалистов из федеральных центров, в том числе из федерального центра Ялты», — приводит агентство её слова.