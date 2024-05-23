Врач Соколов посоветовал ежедневную ходьбу для профилактики гипертонии

Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Денис Соколов заявил, что ходьба до 10 тыс. шагов в день является действенной профилактикой артериальной гипертонии.

«Важна ежедневная физическая активность в виде пешей ходьбы более семи км в день или 10 тыс. шагов в день», — поделился врач в интервью РИАМО.

По его словам, также необходимы регулярные аэробные физические нагрузки — получасовые динамические упражнения умеренной интенсивности от пяти до семи дней в неделю.

Кроме того, важно соблюдать сбалансированное питание, в которое включены овощи, фрукты, морепродукты, орехи, добавил Соколов.

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