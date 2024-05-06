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В городах ЯНАО установят камеры с функцией распознавания лиц

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Во дворах и подъездах жилых домов в городах ЯНАО установят камеры с распознаванием лиц.
В городах ЯНАО установят камеры с функцией распознавания лиц
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного правительства.

«За пять лет к системе видеонаблюдения подключат 225 камер во дворах и 1154 камеры в подъездах многоквартирных домов. К установке видеокамер приступят уже в этом году — в Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде, Лабытнанги и Надыме подключат 37 камер во дворах и 138 в подъездах», — сказано в сообщении.

Камеры устанавливают в рамках программы «Мой двор». В программу комплексного благоустройства попало 403 многоквартирных дома и 76 дворовых территорий.

Ранее в ЯНАО установили более 3,5 тыс. уличных видеокамер с начала года.

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