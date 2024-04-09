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В ЯНАО установили более 3,5 тысячи уличных видеокамер с начала года

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В Ямало-Ненецком автономном округе количество камер видеонаблюдения, подключённых к единой системе, увеличилось на 3590 с начала текущего года.
В ЯНАО установили более 3,5 тысячи уличных видеокамер с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Pawel_Kisiolek

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Департамента региональной безопасности.

«В текущем году ведётся активная работа по подключению камер, размещённых на транспортных узлах, остановках, торговых объектах и общественных местах, к системе распознавания лиц, что позволит повысить оперативность раскрытия преступлений», — сказано в тексте.

Так, с начала года к единой системе было подключено 414 камер в 12 городах. Самая развёрнутая система городского видеонаблюдения в Ноябрьске (898 камер), Салехарде (715) и Тарко-Сале (454).

Ранее сообщалось, что на четырёх федеральных автодорогах в Свердловской области разместят новые камеры.

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