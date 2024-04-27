RT в Telegram
Подпишись

В Свердловской области рассказали о графике электричек на майские праздники

Короткая ссылка
В Свердловской области на майские праздники увеличат число электричек и изменят маршруты ряда пригородных поездов.
В Свердловской области рассказали о графике электричек на майские праздники
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги.

«Скорый поезд «Финист» Екатеринбург — Верхотурье — Екатеринбург совершит дополнительные рейсы 29 и 30 апреля, 1, 9 и 10 мая. Дополнительный «субботний» поезд Екатеринбург — Каменск-Уральский будет курсировать 28 апреля и 9 мая (вместо рейсов 27 апреля и 11 мая)», — говорится в сообщении.

Кроме того, пригородные поезда «Орлан» Челябинск — Екатеринбург и Екатеринбург — Челябинск совершат дополнительные рейсы 30 апреля, 1, 2, 7, 8 и 9 мая.

Ранее сообщалось, что бесплатные автобусные маршруты организуют в Тюмени в пасхальную ночь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить