В Свердловской области рассказали о графике электричек на майские праздники

В Свердловской области на майские праздники увеличат число электричек и изменят маршруты ряда пригородных поездов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги.

«Скорый поезд «Финист» Екатеринбург — Верхотурье — Екатеринбург совершит дополнительные рейсы 29 и 30 апреля, 1, 9 и 10 мая. Дополнительный «субботний» поезд Екатеринбург — Каменск-Уральский будет курсировать 28 апреля и 9 мая (вместо рейсов 27 апреля и 11 мая)», — говорится в сообщении.

Кроме того, пригородные поезда «Орлан» Челябинск — Екатеринбург и Екатеринбург — Челябинск совершат дополнительные рейсы 30 апреля, 1, 2, 7, 8 и 9 мая.

Ранее сообщалось, что бесплатные автобусные маршруты организуют в Тюмени в пасхальную ночь.