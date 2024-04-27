В Свердловской области рассказали о графике электричек на майские праздники
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги.
«Скорый поезд «Финист» Екатеринбург — Верхотурье — Екатеринбург совершит дополнительные рейсы 29 и 30 апреля, 1, 9 и 10 мая. Дополнительный «субботний» поезд Екатеринбург — Каменск-Уральский будет курсировать 28 апреля и 9 мая (вместо рейсов 27 апреля и 11 мая)», — говорится в сообщении.
Кроме того, пригородные поезда «Орлан» Челябинск — Екатеринбург и Екатеринбург — Челябинск совершат дополнительные рейсы 30 апреля, 1, 2, 7, 8 и 9 мая.
Ранее сообщалось, что бесплатные автобусные маршруты организуют в Тюмени в пасхальную ночь.