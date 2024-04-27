На выставке «Россия» обновили экспозицию стенда ХМАО

На выставке-форуме «Россия» в Москве обновили экспозицию стенда Ханты-Мансийского автономного округа.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора Наталью Комарову.

«Полностью перестроен кинотеатр. Теперь он переехал в сказочный чум, который убран по традициям народов ханты и манси — очаг, шкуры животных. В зоне «Богатства леса» гостям рассказывают о цветах, которые распускаются весной в нашем регионе. Также на стенде появилась берёза, на которую можно повесить ленту, загадать желание, приобщиться к весенней традиции народов Севера», — заявила Комарова.

По её словам, в Год семьи мамонт Югорка представлен на стенде вместе со всей своей семьёй.

Ранее сообщалось, что на выставке «Россия» побывали 11 млн гостей.