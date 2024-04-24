Треть россиян часто решают рабочие вопросы на отдыхе
- Gettyimages.ru
Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».
Чаще всего от отдыха вынуждены отвлекаться строители (31%) и IT-специалисты (30%). Из тех, кто лишь иногда отвечает на рабочие звонки, больше всего работников сферы производства (44%).
Каждый пятый респондент (22%) никогда не работал из отпуска. Среди них больше всего работников торговли (28%).
Чаще всего россиянам приходится отвечать на звонки коллег (76%). Также обычно они самостоятельно просматривают почту и корпоративные мессенджеры (44%).
Ранее исследование показало, что 97% россиян регулярно задерживаются на работе, а более 70% работают по выходным и во время отпуска.