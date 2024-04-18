Большинство россиян работают в отпуске и на выходных

Аналитики провели исследование и выяснили, что 97% россиян регулярно задерживаются на работе, а более 70% работают по выходным и во время отпуска.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Русской школы управления (РШУ).

Исследование показало, что 39% респондентов продолжают трудиться после окончания рабочего дня несколько раз в месяц, 31% — несколько раз в неделю, 19% — раз в месяц и реже, 8% — каждый день.

При этом у 31% респондентов, помимо основной работы, есть ещё и подработка.

Также 73% сотрудников компаний признались, что не только задерживаются на работе, но и работают по выходным: 26% — раз в несколько месяцев, 21% — раз в месяц, 19% — несколько раз в месяц, 8% — каждую неделю.

А 79% россиян работают ещё и во время отпуска: 61% редко, 13% — несколько дней в неделю, 5% — каждый день. Лишь 21% опрошенных не работает в отпуске.

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