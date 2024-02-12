Врач Чефранова предложила ограничить продажу фастфуда вблизи российских школ
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Доказано, что чем меньше точек быстрого питания вокруг школы, техникума, училища, тем меньше в учебном заведении детей с ожирением, поделилась она в беседе с «Парламентской газетой».
Ожирение — социально значимая проблема, как и сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет, отметила Чефранова.
По её словам, подростки с избыточной массой тела во взрослом возрасте попадают в зону риска возникновения инсульта.
«Законодательно ограничить появление точек быстрого питания вокруг школ вполне возможно. Напомню, 7 февраля на пленарном заседании Совет Федерации одобрил очень важный закон об ограничении «наливаек» в жилых домах», — отметила врач.
Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Бирюкова предупредила, что злоупотребление вредной пищей может иметь негативные последствия для сердечно-сосудистой системы.