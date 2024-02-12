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Врач Чефранова предложила ограничить продажу фастфуда вблизи российских школ

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Заслуженный врач России, член комитета Совета Федерации по социальной политике Жанна Чефранова заявила, что число точек быстрого питания вблизи школ необходимо ограничить на законодательном уровне. Это послужит одной из мер профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, начинать которую нужно с детского возраста.
Врач Чефранова предложила ограничить продажу фастфуда вблизи российских школ
  • Gettyimages.ru
  • © ammza12

Доказано, что чем меньше точек быстрого питания вокруг школы, техникума, училища, тем меньше в учебном заведении детей с ожирением, поделилась она в беседе с «Парламентской газетой».

Ожирение — социально значимая проблема, как и сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет, отметила Чефранова.

По её словам, подростки с избыточной массой тела во взрослом возрасте попадают в зону риска возникновения инсульта.

«Законодательно ограничить появление точек быстрого питания вокруг школ вполне возможно. Напомню, 7 февраля на пленарном заседании Совет Федерации одобрил очень важный закон об ограничении «наливаек» в жилых домах», — отметила врач.

Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Бирюкова предупредила, что злоупотребление вредной пищей может иметь негативные последствия для сердечно-сосудистой системы.

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