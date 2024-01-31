Врач Бирюкова перечислила самые вредные для сердца продукты

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анна Бирюкова предупредила, что злоупотребление вредной пищей может иметь негативные последствия для сердечно-сосудистой системой.

На первом месте такого анти-рейтинга — продукты из переработанного мяса (сосиски, колбасы, копчёности), поделилась специалист в беседе с РИАМО.

Она напомнила, что такие продукты богаты насыщенными жирами, которые способствуют образованию так называемого «плохого» холестерина.

Кроме того, вредны для здоровья соль и сахар, отметила Бирюкова.

По её словам, ежедневное избыточное употребление соли приводит к задержке жидкости в организме, развитию отёков и гипертонии.

Суточное потребление сахара она рекомендовала ограничить 5% от всей совокупности потребляемых калорий — не более шести чайных ложек или 30 гр. Врач напомнила, что частое употребление сладостей ведёт к развитию ожирения, метаболическому дисбалансу и болезням сердца.

Ранее профессор ФМБА России врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.