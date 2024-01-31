Врач Бирюкова перечислила самые вредные для сердца продукты
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На первом месте такого анти-рейтинга — продукты из переработанного мяса (сосиски, колбасы, копчёности), поделилась специалист в беседе с РИАМО.
Она напомнила, что такие продукты богаты насыщенными жирами, которые способствуют образованию так называемого «плохого» холестерина.
Кроме того, вредны для здоровья соль и сахар, отметила Бирюкова.
По её словам, ежедневное избыточное употребление соли приводит к задержке жидкости в организме, развитию отёков и гипертонии.
Суточное потребление сахара она рекомендовала ограничить 5% от всей совокупности потребляемых калорий — не более шести чайных ложек или 30 гр. Врач напомнила, что частое употребление сладостей ведёт к развитию ожирения, метаболическому дисбалансу и болезням сердца.
Ранее профессор ФМБА России врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.