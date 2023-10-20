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Врач Подпругина рассказала о способах профилактики остеопороза

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Заведующая городским эндокринологическим центром ГБ №33 Нижнего Новгорода Наталья Подпругина заявила, что остеопороз, как правило, развивается в пожилом возрасте.
Врач Подпругина рассказала о способах профилактики остеопороза
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«При данной патологии кости теряют прочность и становятся более хрупкими. В связи с этим повышается риск переломов», — сказала она в беседе с ИА «Время Н».

По словам эксперта, для профилактики нужно вести активный и здоровый образ жизни.

«Для профилактики этого заболевания важно на протяжении всей жизни заниматься любительским спортом и выполнять физические упражнения», — пояснила Подпругина.

Как отметила врач, физические упражнения на улучшение равновесия и мышечной массы актуальны для всех возрастов.

Что касается питания, то Подпругина рекомендует употреблять больше продуктов, содержащих кальций и витамин D.

Ранее врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с газетой «Известия» рассказала, как поддержать костную ткань и отсрочить проявление остеопороза.

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