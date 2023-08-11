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В Пермском крае проводят проверку по факту гибели троих подростков на водоёмах

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В Пермском крае проводят проверку по факту гибели троих подростков на реках Кама, Очер и Колва.
В Пермском крае проводят проверку по факту гибели троих подростков на водоёмах
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России.

«В Пермском крае 9 и 10 августа 2023 года в Ленинском районе города Перми, Очерском и Чердынском городских округах во время купания в реках Кама, Очер и Колва утонули трое детей 17, 12 и 14 лет», — заявили в ведомстве.

Там напомнили, что причинами подобных трагедий становятся отсутствие присмотра за детьми, заплывы на дальние дистанции, переохлаждение, повреждение плавательных средств.

Ранее восьмилетний мальчик утонул в аквапарке в Тульской области.

В конце июля младенец утонул в Чувашии в результате опрокидывания и затопления лодки.

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