В Пермском крае проводят проверку по факту гибели троих подростков на водоёмах

В Пермском крае проводят проверку по факту гибели троих подростков на реках Кама, Очер и Колва.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России.

«В Пермском крае 9 и 10 августа 2023 года в Ленинском районе города Перми, Очерском и Чердынском городских округах во время купания в реках Кама, Очер и Колва утонули трое детей 17, 12 и 14 лет», — заявили в ведомстве.

Там напомнили, что причинами подобных трагедий становятся отсутствие присмотра за детьми, заплывы на дальние дистанции, переохлаждение, повреждение плавательных средств.

Ранее восьмилетний мальчик утонул в аквапарке в Тульской области.

В конце июля младенец утонул в Чувашии в результате опрокидывания и затопления лодки.