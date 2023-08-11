В Пермском крае проводят проверку по факту гибели троих подростков на водоёмах
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России.
«В Пермском крае 9 и 10 августа 2023 года в Ленинском районе города Перми, Очерском и Чердынском городских округах во время купания в реках Кама, Очер и Колва утонули трое детей 17, 12 и 14 лет», — заявили в ведомстве.
Там напомнили, что причинами подобных трагедий становятся отсутствие присмотра за детьми, заплывы на дальние дистанции, переохлаждение, повреждение плавательных средств.
Ранее восьмилетний мальчик утонул в аквапарке в Тульской области.
В конце июля младенец утонул в Чувашии в результате опрокидывания и затопления лодки.