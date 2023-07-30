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Младенец утонул в Чувашии в результате опрокидывания и затопления лодки

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Шестимесячный младенец погиб в результате затопления моторной лодки на Волге в Чувашии из-за опрокидывания водного транспортного средства.
Младенец утонул в Чувашии в результате опрокидывания и затопления лодки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

По имеющимся данным, 29 июля вечером во время сильной грозы лодка следовала от острова Амоксар к правому берегу, в сторону деревни Адылъял Чебоксарского округа. На борту транспортного средства было десять человек, включая шестерых детей, хотя оно было рассчитано всего на пять пассажиров.

«Предположительно, двигатель лодки заглох в пути, и её опрокинула высокая волна, поднявшаяся из-за шквалистого ветра. Люди оказались в воде, а спасжилеты были только у половины», — указывается в заявлении.

Сотрудникам экстренных служб при содействии находившихся в этом районе рыбаков в рамках спасательной операции удалось найти восьмерых человек с катера, при этом, к сожалению, шестимесячный ребёнок уже погиб к этому моменту.

В настоящий момент спасатели ведут поиски двух оставшихся пассажиров перевернувшейся лодки: одного ребёнка восьми лет и одного взрослого 34 лет.

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