Восьмилетний мальчик утонул в аквапарке в Тульской области

Восьмилетний мальчик утонул в аквапарке в Тульской области, инцидент произошёл 6 августа. Как выяснил Следственный комитет, ребёнок остался в воде без присмотра взрослых, его исчезновение заметил старший брат.

Gettyimages.ru