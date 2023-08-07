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Восьмилетний мальчик утонул в аквапарке в Тульской области

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Восьмилетний мальчик утонул в аквапарке в Тульской области, инцидент произошёл 6 августа. Как выяснил Следственный комитет, ребёнок остался в воде без присмотра взрослых, его исчезновение заметил старший брат.
Восьмилетний мальчик утонул в аквапарке в Тульской области
  • Gettyimages.ru

Речь идёт об аквапарке в городе Щёкино. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

«По уголовному делу проведён осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрошены очевидцы случившегося, изъята документация, представляющая интерес для следствия», — сообщила пресс-служба СК.

Ранее стало известно, что четырёхлетний мальчик утонул в бассейне аквапарка «Осьминожек» в Ростове-на-Дону.

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