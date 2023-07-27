В Ростове-на-Дону в аквапарке погиб ребёнок

Четырёхлетний мальчик утонул в бассейне аквапарка «Осьминожек» в Ростове-на-Дону.

Об этом информирует пресс-служба регионального СК.

Отмечается, что мальчик вместе с семьёй отдыхал в аквапарке, а спустя некоторое время его обнаружили в бассейне без сознания.

«Несмотря на проведённые медицинскими работниками реанимационные мероприятия ребёнок скончался», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее двое детей утонули в Челябинской области.

Также в ЯНАО проводят проверку по факту гибели мужчины и 11-летнего мальчика в реке.