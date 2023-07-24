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В ЯНАО проводят проверку по факту гибели мужчины и 11-летнего мальчика в реке

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­­­В Ямало-Ненецком автономном округе Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели мужчины и ребёнка на реке Хэмпаёта в Надымском районе.
В ЯНАО проводят проверку по факту гибели мужчины и 11-летнего мальчика в реке
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Следственно-оперативная группа установила, что 21 июля 11-летний мальчик с дядей решили искупаться в водоёме, расположенном недалеко от чума, где они проживали.

Отмечается, что ребёнок не умел плавать и начал тонуть. Мужчина бросился ему на помощь, в результате оба погибли.

Позднее тела погибших обнаружили сотрудники «Ямалспаса».

Ранее сообщалось, что двенадцатилетний мальчик утонул, купаясь в реке в Приангарье, его девятилетний брат был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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