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Подросток утонул во время купания в реке в Приангарье, его брат доставлен в больницу

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Двенадцатилетний мальчик утонул при купании в реке в Приангарье, его девятилетний брат был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на региональное СУ СК.

Отмечается, что трое детей находились в водоёме без присмотра взрослых. 

«Два мальчика уплыли слишком далеко от берега и стали тонуть», — говорится в статье.

По данным газеты, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Также в Кузбассе в водоёме нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика.

Несколько дней назад на пляже в Севастополе утонул семилетний ребёнок.

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