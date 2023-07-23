Подросток утонул во время купания в реке в Приангарье, его брат доставлен в больницу
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на региональное СУ СК.
Отмечается, что трое детей находились в водоёме без присмотра взрослых.
«Два мальчика уплыли слишком далеко от берега и стали тонуть», — говорится в статье.
По данным газеты, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Также в Кузбассе в водоёме нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика.
Несколько дней назад на пляже в Севастополе утонул семилетний ребёнок.