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Двое детей утонули в Челябинской области

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За сутки в Челябинской области утонули двое детей, они купались в неположенном месте без присмотра родителей.
Двое детей утонули в Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Отмечается, что восьмилетний ребёнок утонул в Мирнинском водохранилище Брединского района, а шестилетний мальчик — в озере Первое в Челябинске.

Прокуратуры районов проверяют исполнение законодательства по факту обеспечения безопасности водных объектов. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что двенадцатилетний мальчик утонул, купаясь в реке в Приангарье, его девятилетний брат был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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