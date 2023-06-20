Число отравившихся шаурмой в Братске увеличилось до 101

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своём Telegram сообщил, что число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 101.

«Что касается пострадавших. Всего за помощью к медикам после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 — это дети», — написал он в Telegram.

Он также уточнил, что 51 отравившийся был госпитализирован, при этом тяжёлых случаев отравления нет и семь пациентов уже выписаны.

По словам губернатора, проведённое специалистами Роспотребнадзора расследование по факту происшествия выявило, что в кафе не соблюдалась элементарная личная гигиена работников, к тому же в заведении нарушался процесс приготовления блюд и условия хранения продуктов.

Ранее следователи задержали хозяина кафе быстрого питания в Братске Иркутской области, где зафиксированы случаи отравления шаурмой.