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Роспотребнадзор: причиной отравления шаурмой в Братске стала бактерия сальмонелла

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В Роспотребнадзоре по Иркутской области заявили, что причиной вспышки кишечной инфекции в Братске после употребления шаурмы стала бактерия сальмонелла.
Роспотребнадзор: причиной отравления шаурмой в Братске стала бактерия сальмонелла
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

«Причиной массовой заболеваемости стала сальмонелла», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

В ведомстве отметили, что эта бактерия попадает в продукты питания при нарушении санитарных требований во время приготовления еды, также при использовании некачественного сырья.

По последним данным, число отравившихся шаурмой в Иркутской области выросло до 62.

Следователи задержали хозяина кафе быстрого питания в Братске Иркутской области, где зафиксированы случаи отравления шаурмой.

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