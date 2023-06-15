Роспотребнадзор: причиной отравления шаурмой в Братске стала бактерия сальмонелла

В Роспотребнадзоре по Иркутской области заявили, что причиной вспышки кишечной инфекции в Братске после употребления шаурмы стала бактерия сальмонелла.

«Причиной массовой заболеваемости стала сальмонелла», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

В ведомстве отметили, что эта бактерия попадает в продукты питания при нарушении санитарных требований во время приготовления еды, также при использовании некачественного сырья.

По последним данным, число отравившихся шаурмой в Иркутской области выросло до 62.

Следователи задержали хозяина кафе быстрого питания в Братске Иркутской области, где зафиксированы случаи отравления шаурмой.