Роспотребнадзор: причиной отравления шаурмой в Братске стала бактерия сальмонелла
- Gettyimages.ru
- © Guido Mieth
«Причиной массовой заболеваемости стала сальмонелла», — приводит РИА Новости заявление ведомства.
В ведомстве отметили, что эта бактерия попадает в продукты питания при нарушении санитарных требований во время приготовления еды, также при использовании некачественного сырья.
По последним данным, число отравившихся шаурмой в Иркутской области выросло до 62.
Следователи задержали хозяина кафе быстрого питания в Братске Иркутской области, где зафиксированы случаи отравления шаурмой.