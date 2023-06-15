В Приангарье задержали владельца кафе, где 62 человека отравились шаурмой
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на следственное управление СК России по Иркутской области.
«Задержан владелец кафе быстрого питания в Братске», — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи СК допрашивают предпринимателя, персонал кафе, а также пострадавших.
Ранее в Братске десять человек попали в больницу после посещения кафе, в котором продают шаурму.
Позже число отравившихся шаурмой в Иркутской области выросло до 62.