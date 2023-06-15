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В Приангарье задержали владельца кафе, где 62 человека отравились шаурмой

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Задержан владелец кафе быстрого питания в Братске Иркутской области, где 62 человека отравились шаурмой.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на следственное управление СК России по Иркутской области.

«Задержан владелец кафе быстрого питания в Братске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи СК допрашивают предпринимателя, персонал кафе, а также пострадавших.

Ранее в Братске десять человек попали в больницу после посещения кафе, в котором продают шаурму.

Позже число отравившихся шаурмой в Иркутской области выросло до 62.

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