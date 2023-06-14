В Братске десять человек попали в больницу после посещения кафе, в котором продают шаурму

В Братске (Иркутская область) десять человек отравились после посещения кафе, из них пятеро — дети. Сейчас они находятся в Братской детской клинической больнице.

Как сообщил губернатор Игорь Кобзев, пятеро взрослых проходят лечение в инфекционном отделении больницы №5.

Первый вызов был принят утром 13 июня, позднее в течение дня ещё поступило больше десятка звонков в скорую, отметил глава области.

Сейчас все остальные обратившиеся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести получают лечение амбулаторно.

Кобзев отметил, что информация уже передана в Роспотребнадзор.

«Необходимо разобраться, что именно стало причиной массового отравления, кто в этом виновен. Держу ситуацию на личном контроле», — заявил Кобзев.

По информации Роспотребнадзора, пострадавшие связывают своё заболевание с едой, которую они покупали в кафе «Шаурму хочу».