В Братске десять человек попали в больницу после посещения кафе, в котором продают шаурму
Как сообщил губернатор Игорь Кобзев, пятеро взрослых проходят лечение в инфекционном отделении больницы №5.
Первый вызов был принят утром 13 июня, позднее в течение дня ещё поступило больше десятка звонков в скорую, отметил глава области.
Сейчас все остальные обратившиеся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести получают лечение амбулаторно.
Кобзев отметил, что информация уже передана в Роспотребнадзор.
«Необходимо разобраться, что именно стало причиной массового отравления, кто в этом виновен. Держу ситуацию на личном контроле», — заявил Кобзев.
По информации Роспотребнадзора, пострадавшие связывают своё заболевание с едой, которую они покупали в кафе «Шаурму хочу».