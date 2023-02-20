Песков сообщил, что Путин работает над посланием Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин продолжает готовиться к оглашению послания Федеральному собранию.

«Путин работает над посланием... Сегодня ведётся подготовка, каких-то публичных мероприятий не запланировано», — сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее Песков рассказал, что президент России в послании Федеральному собранию даст оценку специальной военной операции и международной ситуации.

Федеральные телеканалы покажут послание Путина Федеральному собранию в 12:00 21 февраля.

За прямой трансляцией также можно следить на сайте «RT на русском».