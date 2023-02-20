Песков сообщил, что Путин работает над посланием Федеральному собранию
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«Путин работает над посланием... Сегодня ведётся подготовка, каких-то публичных мероприятий не запланировано», — сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ранее Песков рассказал, что президент России в послании Федеральному собранию даст оценку специальной военной операции и международной ситуации.
Федеральные телеканалы покажут послание Путина Федеральному собранию в 12:00 21 февраля.
За прямой трансляцией также можно следить на сайте «RT на русском».