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Песков сообщил, что Путин работает над посланием Федеральному собранию

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Президент России Владимир Путин продолжает готовиться к оглашению послания Федеральному собранию.
Песков сообщил, что Путин работает над посланием Федеральному собранию
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Путин работает над посланием... Сегодня ведётся подготовка, каких-то публичных мероприятий не запланировано», — сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее Песков рассказал, что президент России в послании Федеральному собранию даст оценку специальной военной операции и международной ситуации.

Федеральные телеканалы покажут послание Путина Федеральному собранию в 12:00 21 февраля.

За прямой трансляцией также можно следить на сайте «RT на русском».

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