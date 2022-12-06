Узнать больше

Диетолог Круглова заявила, что привычка доедать может привести к набору веса

Короткая ссылка
Врач-диетолог медицинского центра «Проект здоровья» в Санкт-Петербурге Наталья Круглова предупредила, что привычка доедать может привести к набору веса и, как следствие, к ожирению.
Диетолог Круглова заявила, что привычка доедать может привести к набору веса
  • Gettyimages.ru

«Если человек регулярно съедает порцию на тарелке, доедает её до конца, даже не обращая внимания на собственные ощущения, это в конечном итоге может приводить к набору веса и формированию ожирения», — отметила Круглова в разговоре с Life.ru.

В свою очередь, врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог «СМ-Клиники» Людмила Соснина посоветовала не отказываться от завтрака, чтобы организм был в стабильном и сбалансированном состоянии в течение дня.

В беседе с «Известиями» она пояснила, что в первые часы после сна в организме повышен гормон стресса — кортизол. После еды его уровень снижается, и в организме устанавливается баланс. Если же по утрам нет желания есть, это говорит о плотном приёме пищи перед сном, отметила Соснина.

Ранее нутрициолог Анастасия Дубицкая объяснила, почему зелёная гречка и киноа — самые полезные крупы для пожилых людей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить