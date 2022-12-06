Диетолог Круглова заявила, что привычка доедать может привести к набору веса

Врач-диетолог медицинского центра «Проект здоровья» в Санкт-Петербурге Наталья Круглова предупредила, что привычка доедать может привести к набору веса и, как следствие, к ожирению.

«Если человек регулярно съедает порцию на тарелке, доедает её до конца, даже не обращая внимания на собственные ощущения, это в конечном итоге может приводить к набору веса и формированию ожирения», — отметила Круглова в разговоре с Life.ru.

В свою очередь, врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог «СМ-Клиники» Людмила Соснина посоветовала не отказываться от завтрака, чтобы организм был в стабильном и сбалансированном состоянии в течение дня.

В беседе с «Известиями» она пояснила, что в первые часы после сна в организме повышен гормон стресса — кортизол. После еды его уровень снижается, и в организме устанавливается баланс. Если же по утрам нет желания есть, это говорит о плотном приёме пищи перед сном, отметила Соснина.

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