Нутрициолог Дубицкая назвала зелёную гречку и киноа самыми полезными крупами для пожилых

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Нутрициолог Анастасия Дубицкая заявила, что зелёная гречка и киноа — самые полезные крупы для пожилых людей.
Нутрициолог Дубицкая назвала зелёную гречку и киноа самыми полезными крупами для пожилых
  • Gettyimages.ru

«В первую очередь я рекомендую зелёную гречку. Это необработанная крупа, которая легко готовится и очень хорошо усваивается организмом как детским, так и старше 60 лет. А ещё в ней много полезных веществ, микроэлементов, витаминов группы В, железа, магния, что очень важно для пожилого организма», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, киноа можно употреблять как отдельный гарнир, а также добавлять в салаты.

Со своей стороны, врач диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук, сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева в беседе с kp.ru рассказала, что все виды капусты богаты фитонутриентами, к примеру брокколи.

Как отметила эксперт, витамин С содержится и в обычной капусте, и в брокколи, и в савойской капусте.

Ранее дерматокосметолог Татьяна Малышева рассказала, как компенсировать недостаток солнечной активности в зимний период.

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