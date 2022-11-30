Специалист Малышева посоветовала компенсировать недостаток солнца с помощью спорта и витамина D

Дерматокосметолог Татьяна Малышева рассказала, как компенсировать недостаток солнечной активности в зимний период.

«Нужно больше двигаться и гулять на свежем воздухе, даже если на улице пасмурно. Хотя бы 15 минут в день под воздействием дневного света проводить обязательно, это обеспечит клетки кислородом и улучшит самочувствие, а в помещении хорошо имитируют солнечный свет лампы тёплого освещения», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, также важна профилактика дефицита витамина D.

Кроме того, эксперт посоветовала увеличить физическую активность.

«Если на улице это невозможно, то смотрите сериал, сидя на велотренажёре, работайте стоя, купите домой скакалки, балансиры, турник», — добавила она.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.