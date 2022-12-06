Нутрициолог Падолка предупредила, что тунец может быть опасен из-за содержания ртути

Нутрициолог лаборатории «Гемотест» Катерина Падолка рассказала, что мясо тунца обладает отличными вкусовыми качествами и высоко ценится за счёт большого содержания полезных веществ, однако эта рыба может быть источником ртути.

В беседе с «Известиями» специалист отметила, что тунец содержит большое количество белка, а также полинасыщенных жирных кислот омега-3, аминокислот, витаминов А, В, Е, РР, макро- и микроэлементов. В то же время эта рыба содержит высокотоксичную форму ртути — метилртуть, большое количество которой со временем оказывает на организм разрушительное воздействие.

Подобное мнение высказала и врач-терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва в разговоре с «Москвой 24».

«Рыба, которая плавает давно, возрастная и крупная, например тунец, накапливает соли тяжёлых металлов, и не только ртуть. И при регулярном использовании в рационе она может быть источником интоксикации», — предупредила эксперт.

По её словам, интоксикация приводит к тому, что человек начинает быстро уставать, у него снижается работоспособность, падает иммунитет, а также нарушается функция печени как основного органа детоксикации.

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