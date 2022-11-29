Психолог Назоева рассказала, что привычка заедать стресс ведёт к набору веса

Психолог Светлана Назоева рассказала, почему порой людям хочется употреблять нездоровую пищу.

В первую очередь, это стремление получить позитивные эмоции и справиться со стрессом, плохим настроением, переживаниями или комплексами, объяснила специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

«То есть это обычное «заедание» проблем. Чтобы прекратить такую практику, необходимо сначала разобраться с самими проблемами», — объяснила Назоева.

В свою очередь, доктор медицинских наук врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как есть пельмени и не прибавлять в весе.

«Пельмени хочется есть даже тогда, когда организм уже не нуждается в энергии. Это происходит потому, что они дают не только энергию, но и удовольствие. Но надо понимать, что достаточно съесть не 40, не 20 пельменей, а всего 5—6 штук, и вы наедитесь», — отметил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

Ранее эндокринолог, диетолог, врач высшей категории доктор медицинских наук Анна Гончарова посоветовала есть больше пряностей в зимнее время.