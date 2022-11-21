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Диетолог Гончарова посоветовала есть больше пряностей в зимнее время

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Доктор медицинских наук эндокринолог, диетолог, врач высшей категории Анна Гончарова посоветовала есть больше пряностей в зимнее время.
Диетолог Гончарова посоветовала есть больше пряностей в зимнее время
  • Gettyimages.ru
  • © Tara Moore

«Смена тёплого, солнечного сезона на короткий световой день и низкую температуру обуславливает изменения в самочувствии и требует другого питания. Из напитков выбираем горячие согревающие чаи на основе имбиря, лимона или лайма с мятой, на основе ягодных и фруктовых смесей», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.

По её словам, в числе полезных пряностей — корица, имбирь, гвоздика, кардамон, бадьян, разные виды перца, поскольку они обладают противовирусным, противомикробным действием.

Со своей стороны, клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что не стоит увлекаться сыром из-за высокой жирности, а также беконом и сладкой газировкой.

«Получить зависимость от сладкой газировки не сложно, достаточно употреблять её каждый день. Через некоторое время организму не будет хватать получаемого сахара, и вы не заметите, как, кроме стакана колы за обедом, у вас появится кола на завтрак, обед и ужин», — сказал он.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила, что вода с лимоном может быть полезна не всем.

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