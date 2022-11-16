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Диетолог Мухина напомнила, что вода с лимоном полезна не всем

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Диетолог Марият Мухина заявила, что вода с лимоном может быть полезна не всем.
Диетолог Мухина напомнила, что вода с лимоном полезна не всем
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«Это стимулирует слизистую, и если у человека гиперацидный гастрит, язвенная болезнь на фоне повышения кислотности, то можно спровоцировать обострение», — объяснила она в беседе с Life.ru.

По её словам, у некоторых людей вода с лимоном может вызвать и аллергию.

Со своей стороны, врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, почему иногда возникает желание съесть острую еду.

«Если есть какие-то нарушения со стороны щитовидной железы, недостаточность гормонов, то снижается уровень энергии и тоже может тянуть на остренькое. Поскольку острое разгоняет кровообращение, соответственно, мы чувствуем относительный прилив сил», — сообщила она.

Как добавила эксперт, тяга к острому может появиться и при атеросклерозе.

Ранее врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал о значении витамина D, железа и омеги-3 для здоровья и настроения человека.

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