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Российский суд разрешил требовать компенсацию за громкий лай собак у соседей

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Российский Первый кассационный суд общей юрисдикции по итогам спора двух жительниц Липецка разрешил требовать компенсацию за громкий лай собак у соседей.
Российский суд разрешил требовать компенсацию за громкий лай собак у соседей
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Истец пожаловалась, что две собаки на участке её соседки круглосуточно лают и «превышают предельно допустимые санитарные уровни шума». Также она предоставила показания свидетелей, видеозаписи и акт по результатам измерений звука в жилом доме и приусадебной территории.

Отмечается, что старший сын истца переехал к бабушке, чтобы нормально спать и учиться. При этом у младшего сына появилась повышенная тревожность и плаксивость. Сама истец пожаловалась, что страдает от бессонницы, головных болей и повышенного давления.

Истец просила суд запретить соседке держать собак, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 15 тыс. рублей. Суд отказал в запрете, поскольку законодательство разрешает содержать собак на земельном участке. 

При этом кассационный суд указал, что истцам положена компенсация. 

«Нарушение нематериальных прав на отдых и благоприятную среду, обусловленных претерпеванием нравственных страданий и переживаний, является основанием для удовлетворения иска о взыскании компенсации морального вреда», — заявили в суде.

Инстанция направила дело на пересмотр для определения размера компенсации.

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