В Удмуртии выявили 344 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 344 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы восемь жителей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 4169 пациентов, в ковид-центрах — 189 пациентов в состоянии средней тяжести, 26 в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 1658 человек.

Также стало известно, что в Ставрополе прививку против гриппа сделали около 97 тыс. жителей, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Всё, что надо сделать для иммунизации, — это прийти в поликлинику по месту жительства с паспортом и полисом. Также бригады медиков выезжают прививать рабочие и учебные коллективы», — напомнили в мэрии.

Ранее Андрей Поздняков, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории, рассказал о последствиях постковидного синдрома.