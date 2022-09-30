Более 100 мобилизованных по ошибке человек возвратили домой в Белгородской области

В Белгородской области домой вернулись 111 человек, которых призвали в рамках частичной мобилизации по ошибке. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Что касается мобилизации. Вчера вернулись домой 36 человек. В общей сложности их цифра достигла 111 человек... Вывод: все ваши обращения, уважаемые жители, обрабатываются», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Гладков добавил, что законность призыва ещё 36 человек находится на проверке.

«Там, где информация подтверждается, мы принимаем быстрые меры», — добавил он.

Ранее российский президент Владимир Путин возмутился зачислением врачей и других высококлассных специалистов в качестве мотострелков в ходе проведения частичной мобилизации.