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Путин возмутился зачислением врачей в качестве мотострелков в ходе мобилизации

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Российский президент Владимир Путин возмутился зачислением врачей и других высококлассных специалистов в качестве мотострелков в ходе проведения частичной мобилизации.
Путин возмутился зачислением врачей в качестве мотострелков в ходе мобилизации
  • РИА Новости

Он сообщил, что есть случаи, когда врачей, высококлассных специалистов других профессий с «многолетним опытом службы там, где они действительно нужны», например в госпиталях, зачисляют мотострелками.

«Ну зачем?» — задал вопрос Путин.

Президент также поручил отдельно разбирать случаи призыва граждан, которым полагается отсрочка. Он привёл в пример случаи призыва многодетных отцов, людей с хроническими заболеваниями и непризывного возраста.

«Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно. Если допущена ошибка, её нужно исправить и вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания», — сказал Путин.

Глава государства также призвал разобраться со случаями, когда добровольцев «заворачивают обратно», потому что они не имеют нужных военно-учётных специальностей.

Также Путин поручил генпрокурору России Игорю Краснову незамедлительно реагировать на все сообщения о нарушении прав граждан при проведении частичной мобилизации.

На заседании президент потребовал исправить все допущенные при мобилизации ошибки.

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