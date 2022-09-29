Диетолог Бурякова рассказала, что еда с ярким вкусом и специями поможет при стрессе

Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова отметила, что продукты, которые обладают ярко выраженным вкусом, могут сыграть положительную роль в случае, если человек испытывает стресс и на этом фоне имеет проблемы с приёмом пищи.

Нередко стресс приводит к такому состоянию, когда «кусок в горло не лезет». Это может лишить человека жизненных сил, объяснила специалист в разговоре с Тульской службой новостей.

«Однозначно, те продукты, которые обладают ярко выраженным вкусом (например, кислые), продукты, богатые специями, способны стимулировать аппетит за счёт увеличения выработки желчного сока. Но в большей степени это психологическая работа и сознательная регуляция питания по часам с той целью, чтобы у организма вырабатывался рефлекс для приёма пищи», — уточнила Бурякова.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в беседе с URA.RU рассказала, что коровье и козье молоко полезнее растительного.