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Юрист Абдрахманова сообщила о подвохах рассрочки «без переплат»

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При оформлении «кредита без переплат» или «умной рассрочки» покупателю могут навязать платные услуги, заявила младший юрист юридической фирмы «Ялилов и Партнёры» Камила Абдрахманова.

Она напомнила, что смысл такого договора заключается в оплате товара покупателем долями без оформления кредита, однако не всегда это выгодно.

По словам эксперта, подвох может заключаться в навязанных платных услугах — например, страховки жизни и здоровья до 10-15 % от суммы товара или «комплекса помощи покупателю по всем вопросам».

«Покупатель должен понимать, что в таком случае рассрочка будет беспроцентной, но сумма, которую придется возвращать, может увеличиваться до 50%», — пояснила Абдрахманова в комментарии агентству «Прайм».

По её словам, «чистая рассрочка» довольно редко встречается и относится чаще всего к тем товарам, которые магазину необходимо побыстрее сбыть.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв перечислил распространённые схемы мошенничества с кредитами.

По его словам, самый популярный способ обмана — попытка получить ссуду по подложным документам

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