Юрист Соловьёв перечислил распространённые схемы мошенничества с кредитами

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв выразил мнение, что рост ставок по кредитам после повышения ключевой ставки ЦБ не снизит интереса мошенников к сфере кредитования.

Самый популярный способ обмана — попытка получить ссуду по подложным документам. Часто встречается мошенничество при оформлении экспресс-кредитов в магазинах, отметил эксперт в интервью радио Sputnik.

«Например, вы покупаете в кредит или в рассрочку телевизор за 100 тыс. рублей. Сразу после оформления к вам подбегает жучок-посредник, который предлагает выкупить у вас технику за условные 30 тыс. рублей и обещает выплачивать кредит, но при этом просит внести первоначальный взнос. Жертве подобное предложение кажется выгодным, человек получает прибыль и забывает о кредитном договоре. Потом посредник исчезает, а клиент остаётся и без телевизора, и без денег, которые он внёс», — рассказал юрист.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.