Диетолог Соломатина посоветовала, как лучше питаться в офисе

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала о том, как следует правильно питаться в течение рабочего дня.

«Если нет возможности разогреть еду, то приготовьте с собой сэндвичи, которые можно съесть холодными. Используйте цельнозерновой хлеб, мясо или омлет, обязательно добавьте что-то из зелени», — объяснила Соломатина.

Она также посоветовала взять с собой термос с бульоном или супом-пюре.

«Если нет возможности взять с собой из дома то, что можно съесть холодным, то в ближайшем супермаркете купите творог, натуральный йогурт, орехи, сухофрукты, сыр, цельнозерновой хлеб, чтобы что-то сделать на ходу. Но даже если нет такой возможности, можно просто брать с собой что-то из детского питания», — добавила специалист.

Во время ланча врач порекомендовала перекусить ягодами, а на полдник — съесть овощ или фрукт.

Собеседница RT отметила, что неправильно восполнять потерю энергии конфетами, печеньем и сушками.

«В течение дня не нужно забывать и о напитках, потому что человек начинает значительно хуже соображать, когда начинается скрытое обезвоживание. Поэтому необходимо пополнять свой организм буквально двумя-тремя глотками, но каждые полчаса. И желательно, чтобы это была просто вода. Лучше поставить бутылочку рядом со своим рабочим местом», — рассказала диетолог.

По её словам, тонизирует, как правило, кофе или крепкий чай, но это напитки, содержащие кофеин, который может оказывать негативное влияние на работу нервной системы, вызывая зависимость.

«Можно пить и чай, и кофе, но при этом не забывать об обычной воде», — считает врач.

Соломатина уточнила, что рекомендованная доза кофе — не более четырёх чашек в день.

Также она посоветовала не пить кофе после 15:00, а «придать бодрость» поможет обычная вода с лимоном или ягодами.

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