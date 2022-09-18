Диетолог Писарева рассказала о полезных перекусах для школьников

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с RT рассказала, какую еду стоит приготовить с собой школьнику в качестве перекуса.

«Лучше всего, чтобы школьники брали с собой еду в пластиковых контейнерах с разделителями. Влажная еда не должна контактировать с более сухими продуктами», — предупредила диетолог.

По словам специалиста, в качестве одного варианта перекуса в школе могут стать орехи. Они, как подчеркнула нутрициолог, «наполнят энергией и насытят» ребёнка.

«Это могут быть кешью, фундук, грецкий орех, а также сухофрукты (предварительно вымытые), сушёные яблоки, свежие фрукты, порезанные кубиками», — объяснила Писарева.

Кроме того, можно приготовить мини-сэндвичи из зернового хлеба с сыром, заявила собеседница RT. Помимо этого, она посоветовала собрать школьнику с собой крекеры или овощи.

«Например, помидоры черри, огурцы, сельдерей, редис», — уточнила она.

В качестве полноценного перекуса диетолог порекомендовала приготовить небольшой ролл из лаваша с куриной грудкой.

Ранее аллерголог-иммунолог кандидат медицинских наук Алексей Попович и заведующая отделением иммунопатологии Института иммунологии Елена Латышева рассказали об особенностях аллергической реакции на орехи.