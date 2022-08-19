Диетолог Мойсенко предупредила о вреде от переедания яблок

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала, что чрезмерное употребление яблок может привести к нарушению метаболических процессов в организме.

«Овощей на самом деле есть можно много, а вот фруктов, в частности яблок, можно и переесть. Если употреблять их слишком много, то это может привести к формированию новых или усугублению уже имеющихся хронических заболеваний. В первую очередь речь идёт о нарушении метаболических процессов, связанных с углеводным обменом», — рассказала Мойсенко в интервью радио Sputnik.

По её словам, в день можно съедать не более 300 г фруктов — будь то яблоки, сливы или груши.

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