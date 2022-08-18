Терапевт Хухрев рассказал о рисках купания после 19 августа
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В беседе с URA.RU врач объяснил, что местами после 19 августа ночи становятся холодными и вода не успевает прогреваться.
«Некоторым может стать плохо... Когда человек из жары, особенно если состояние подогрето алкоголем, неожиданно попадёт в холод, может случиться спазм сосудов, может произойти сердечный приступ и так далее», — объяснил Хухрев.
При этом врач добавил, что в тех регионах, где в этом году стояла аномальная жара, сезон купания можно продлить.
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