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Терапевт Хухрев рассказал о рисках купания после 19 августа

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Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, что купание после Яблочного спаса, который отмечается 19 августа, в некоторых случаях может быть опасно.
Терапевт Хухрев рассказал о рисках купания после 19 августа
  • Gettyimages.ru
  • © Uwe Krejci

В беседе с URA.RU врач объяснил, что местами после 19 августа ночи становятся холодными и вода не успевает прогреваться.

«Некоторым может стать плохо... Когда человек из жары, особенно если состояние подогрето алкоголем, неожиданно попадёт в холод, может случиться спазм сосудов, может произойти сердечный приступ и так далее», — объяснил Хухрев.

При этом врач добавил, что в тех регионах, где в этом году стояла аномальная жара, сезон купания можно продлить.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.

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