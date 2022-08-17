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Депутат Госдумы Буцкая одобрила идею о выплате 1 млн рублей при рождении третьего ребёнка

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая заявила РИА Новости, что поддерживает предложение о выплате одного миллиона рублей при рождении третьего ребёнка.
Депутат Госдумы Буцкая одобрила идею о выплате 1 млн рублей при рождении третьего ребёнка
  • Gettyimages.ru

«Вы знаете, я за любую поддержку, потому что сейчас демография у нас находится в очень сложном положении. Год назад президент назвал положение в демографии катастрофическим. То есть любая поддержка семье нужна и важна», — сказала она.

Ранее «Известия» сообщили, что Общественная палата России предложила учредить семейный многодетный капитал. Речь идёт о выплате 1 млн рублей при рождении третьего или последующих детей.

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