Диетолог Круглова назвала овощи и фрукты полезными для гипертоников продуктами
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Калий содержится в овощах, фруктах, ягодах, листовой зелени. Порядка 400—500 г таких продуктов в день обеспечат суточную норму калия и будут отличной профилактикой гипертонии, отметила специалист в разговоре с «Москвой 24».
Также нормализовать высокое давление помогут продукты с омегой-3: лосось, скумбрия и другая рыба жирных сортов. Достаточно 200—300 г в неделю, уточнила Круглова.
По её словам, гипертоникам также необходимо уменьшить потребление соли, ограничившись 5—6 г в день.
Ранее диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев в беседе с URA.RU рассказал, что фастфуд может провоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта.