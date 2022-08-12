Диетолог Круглова назвала овощи и фрукты полезными для гипертоников продуктами

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, что людям с повышенным давлением важно употреблять продукты, богатые калием.

Калий содержится в овощах, фруктах, ягодах, листовой зелени. Порядка 400—500 г таких продуктов в день обеспечат суточную норму калия и будут отличной профилактикой гипертонии, отметила специалист в разговоре с «Москвой 24».

Также нормализовать высокое давление помогут продукты с омегой-3: лосось, скумбрия и другая рыба жирных сортов. Достаточно 200—300 г в неделю, уточнила Круглова.

По её словам, гипертоникам также необходимо уменьшить потребление соли, ограничившись 5—6 г в день.

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